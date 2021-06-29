Швеция – Украина: прогноз комментатора на матч 1/8 финала Евро-2020

Кирилл Круторогов склоняется к тому, что поединок на Хэмпден Парк в Глазго будет не очень результативным и завершится в пользу команды Андрея Шевченко

Прогноз на матч Украина - Швеция от Кирилла Круторогова / Фото: Reuters

Во вторник, 29 июня, стадия 1/8 финала Евро-2020 завершится поединком в Глазго между сборными Швеции и Украины. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Швеция – Украина доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на этот матч от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова

Швеция – Украина: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦИЯ – УКРАИНА

Главный матч всего плей-офф раунда для украинской публики. Наша главная команда страны впервые в истории вышла из группы. Случилось это не без помощи других сборных и чуда. После поражения от Нидерландов (2:3) команда Андрея Шевченко победила Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1). Последний матч вызвал немало справедливой критики, учитывая крайне неубедительный футбол в исполнении "сине-желтых". Андрей Шевченко после поражения в заключительном туре сослался на плохую функциональную готовность команды. Но потом у нее было много времени для отдыха, восстановления и подготовки.

Интересно, что решающую роль для получения нами путевки в плей-офф сыграли именно шведы, победив поляков (3:2) в заключительном туре группового раунда. Ранее скандинавы расписали нулевую ничью с Испанией и обыграли словаков (1:0), финишировав в квартете на первом месте. За несколько дней до матча у шведов по индивидуальной программе из-за микротравм занимались голкипер Ольсен и забивной хавбек Форсберг.

Наша главная команда страны встречалась со сборной Швеции четыре раза и между ними никогда не случалось ничьих, за украинцами три победы, в том числе и в группе Евро-2012, у скандинавов победа одна.

Для сборной Украины этот матч – прекрасная возможность реабилитироваться за не совсем удачное выступление в групповом раунде и снова переписать историю, пробившись в четвертьфинал. Склоняюсь к нерезультативному матчу – ТМ 2,5 в основное время. Не исключаю минимальной победы нашей сборной – 1:0, либо же ничьи в основное время – 0:0, 1:1 с итоговым выходом в следующий раунд команды Андрея Шевченко.

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Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Тем временем аналитики FAVBET считают фаворитом матча Швецию. На ее выход в 1/4 финала, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.72. На попадание в следующий раунд Украины – 2.23. В процентах соотношении – 56% против 44% в пользу шведов. Самым вероятным счетом поединка у букмекеров называется победа Швеции 1:0 в основное время.

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