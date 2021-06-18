Швеция – Словакия: видео гола и самых интересных моментов матча Евро-2020

Команды группы Е встретились в Санкт-Петербурге в рамках второго тура. Тактическое противостояние принесло мало голевых моментов, а все решило пенальти

Швеция - Словакия / Фото: Reuters

Пятница, 18 июня, – восьмой день чемпионата Европы. Сегодня в разных уголках Европы проходят три поединка. Первый из них в 16:00 начался в Санкт-Петербурге. На нашем сайте прошла онлайн-трансляция Швеция – Словакия.

На старте турнира соперники порадовали своих фанов: словаки неожиданно обыграли поляков, а шведы отстояли ничью с испанцами. В первом тайме очного противостояния команды больше думали об обороне. В створ ворот они нанесли всего один удар на двоих: постарались "сине-желтые". Но было еще по два "выстрела" мимо цели. Смотрите самое интересное из первого тайма:

После перерыва игра кардинально не изменилась. Однако два опасных удара по воротам нанесла сборная Швеции. На 58-й минуте защитник Людвиг Аугустинссон опасно пробил головой, но словацкий вратарь Мартин Дубравка успел выставить руки и спасти команду. А на 70-й минуте голкипер Ньюкасла среагировал в ближнем углу на выстрел Александера Исака.

Решающий же момент случился на 75-й минуте, когда Робин Квайсон, который вышел на замену, заработал 11-метровый. Парень в штрафной прокинул мяч мимо Дубравки, и вратарь его сбил и получил желтую карточку. "Приговор" уверенно реализовал Эмиль Форсберг – 1:0.

Как сборная Словакии не старалась, отыграться не сумела. Хотя Дубравка в добавленные пять минут ходил в чужую штрафную. Минимальная победа практически гарантирует Швеции путевку в 1/8 финала.

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Вспомним, как Швеция отстояла ничью в дуэли с Испанией: