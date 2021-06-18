Швеция – Словакия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

В пятничном поединке группы Е Кирилл Круторогов ожидает небольшого количества голов, так как обе команды будут нацелены на то, чтобы, прежде всего, не пропустить

Футболисты сборной Швеции / Фото: Reuters

В первом матче пятницы, 18 июня, на Евро-2020 играют Швеция и Словакия. Начало поединка в Санкт-Петербурге – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Швеция – Словакия доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на игру от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦИЯ – СЛОВАКИЯ

Шведы отстояли нулевую ничью с Испанией, большую часть времени не встречаясь с мячом, а следующие соперники будут проще и сложнее одновременно. Проще, потому что это не топовые сборные, сложнее – потому что шведы тоже не гранды, и битвы с конкурентами ожидаются абсолютно бескомпромиссными. Скандинавы не проигрывают шесть матчей кряду, прервав пятиматчевую победную серию. А на чемпионатах Европы они не побеждают четыре игры подряд.

Сборная Словакии и вовсе подарила сенсацию, обыграв поляков 2:1 и является лидером группы, благодаря автоголу Щенсны и результативному удару Шкриняра. Таким образом команда Тарковича довела свою беспроигрышную серию до шести поединков. Еще одно очко, и главный аутсайдер группы гарантирует себе выход в плей-офф.

Очевидно, что это будет игра, в которой главной целью обеих команд будет не пропустить. Точно ожидаю ТМ 2,5, нулевую или минимальную ничью 1:1, либо же победу одной из команд со счетом 1:0. Не удивлюсь, если швед Александер Исак таки отметится забитым голом, он мог это сделать и во встрече с испанцами.

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Исак vs Гамшик, Швеция vs Словакия / Фото: Reuters

Тем временем аналитики FAVBET считают фаворитом матча Швецию. На ее победу установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.35, на победу Словакии – 4.70. Наиболее вероятным счетом называется выигрыш шведов 1:0.

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