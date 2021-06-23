Швеция – Польша: где смотреть матч Евро-2020

Поединок группы Е, от результата которого зависит дальнейшая судьба сборной Украины, начнется в 19:00 по киевскому времени. Он будет показан на ТВ и в интернете

Форвард сборной Польши Левандовски / Фото: Reuters

В среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч третьего тура Евро-2020 в группе Е Швеция – Польша. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Швеция – Польша доступен на нашем сайте.

Отметим, что от результата этого матча зависит судьба сборной Украины. Если шведы не проиграют полякам, то команда Андрея Шевченко может рассчитывать на выход в 1/8 финала.

ШВЕЦИЯ – ПОЛЬША: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швеция – Польша в среду, 23 июня, начиная с 19:00, в режиме переклички с игрой Словакия – Испания покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция игры доступна на сервисе OLL.TV.

ШВЕЦИЯ – ПОЛЬША: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают микроскопическим фаворитом матча Польшу. На ее победу установлен коэффициент 2.67, на победу Швеции – 2.70, на ничью – 3.55. Наиболее вероятными счетами называются 1:1 и 1:0 в пользу Польши.

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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Один игрок Польши, в среднем, на 2 млн евро дороже одного футболиста Швеции – по оценкам Transfermarkt. Самый дорогой у шведов – форвард Александер Исак (40 млн), у поляков – нападающий Роберт Левандовски (60 млн евро)

Смотрите, как в предыдущем туре Польша сыграла 1:1 с Испанией, а Швеция обыграла 1:0 Словакию