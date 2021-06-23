Швеция – Польша: онлайн-трансляция судьбоносного для Украины матча Евро-2020

Следите в онлайн-режиме за ходом поединка шведов и поляков в группе Е – видео, фото и комментарии противостояния с украинским следом в Санкт-Петербурге

Исак vs Левандовски, Швеция vs Польша / Фото: Reuters

В среду, 23 июня, проходит матч третьего тура Евро-2020 в группе Е – Швеция – Польша. Начало поединка в Санкт-Петербурге, от которого зависит судьба сборной Украины, в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния – с видео, фото и комментариями.

ШВЕЦИЯ – ПОЛЬША

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ТУРНИРНЫЕ РАСКЛАДЫ

Украина в этом матче болеет против Польши, ведь ее победа оставит нас за бортом 1/8 финала. Если же поляки не выиграют у шведов, а в параллельном поединке этой группы Испания обыграет Словакию 1:0, 2:1, 3:2 (или с разницей в два мяча и более), то команда Шевченко попадет в плей-офф с третьего места.

Расклад мечты для Украины сегодня – Швеция выигрывает свою группу и выходит в 1/8 финала на нас.

Отметим, что Швеция уже гарантировала себе попадание в плей-офф, но пока неясно, с какого места. Если это будет второе – выйдет на Хорватию, если третье – на Бельгию.

Полякам же сегодня для того, чтобы продолжить выступление на Евро, нужна только победа – которая, повторимся, невыгодна Украине.

ШВЕЦИЯ – ПОЛЬША: ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон: "Стабильность, которую мы создавали в течение долгого времени, дает нам возможность выживать в матчах. Определенно, мы хотим играть агрессивнее и больше атаковать во время матчей. Но у нас есть сильное качество, которое позволяет нам приспосабливаться к той форме, которую принимает игра, и ничего не дарить сопернику. Здорово, что вышли в плей-офф уже после двух матчей, но мы хотим большего, поэтому постараемся выиграть группу"

Полузащитник сборной Польши Матеуш Клих: "Ничья с Испания придала нам спокойствия. Главная задача в матче со шведами – сдержать Исака. Я настроен оптимистично, у нас есть план"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Швеция: Ульсен – Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон – С. Ларссон, Экдаль, Ульссон,Форсберг – Исак, Квайсон

Польша: Щенсны – Берешински, Беднарек, Глик – Южвяк, Модер, Крыховяк, Зелински, Пухач – Левандовски, Свидерски

Смотрите, как в предыдущем туре Польша сыграла 1:1 с Испанией, а Швеция обыграла 1:0 Словакию

ШВЕЦИЯ – ПОЛЬША: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики FAVBET считают микроскопическим фаворитом матча Польшу. На ее победу установлен коэффициент 2.67, на победу Швеции – 2.70, на ничью – 3.55. Наиболее вероятными счетами называются 1:1 и 1:0 в пользу Польши.

ШВЕЦИЯ – ПОЛЬША: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швеция – Польша в среду, 23 июня, начиная с 19:00, в режиме переклички с игрой Словакия – Испания покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция игры доступна на сервисе OLL.TV.