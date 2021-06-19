Шумахер вылетел с дороги и разбил машину во Франции. Пришлось вызывать эвакуатор

Молодой немецкий пилот Формулы-1 и команды Хаас Мик Шумахер разбил авто во время квалификации Гран-при Франции и не смог принять участие во втором сегменте

Разбитый болид Мика Шумахера / Фото: Reuters

Пилот команды Хаас Мик Шумахер разбил болид во время квалификации Гран-при Франции, которое состоится завтра на автодроме Поль Рикар. Ранее прыткий Шумахер попал в серьезную аварию в Монако.

Во время первого сегмента квалификации сын легендарного Михаэля Шумахера вылетел с трассы и врезался в заградительный барьер. К счастью, сам гонщик не пострадал. Но первый сегмент остановлен красными флагами и не будет возобновлен.

Интересно, что дебютант Формулы-1 Шумахер-младший впервые в карьере прошел во второй сегмент квалификации, однако из-за аварии не примет в нем участия.

Мик Шумахер / Фото: Reuters

Мы также сообщали про скандал в Формуле-1: сыну Шумахера приказали пропустить россиянина. Незадолго до финиша в Монако инженер Хааса сообщил немцу о неких "проблемах с болидом" и приказал ему пропустить Мазепина, пишет Eurosport. В итоге россиянин финишировал в гонке 17-м, а Шумахер-младший занял 18-е место.

Мазепин, как и Шумахер, проводит дебютный сезон в Формуле-1, однако уже успел вляпаться в несколько скандалов, из-за чего его ненавидят болельщики и даже некоторые коллеги. Так, во время предыдущего этапа Мазепину показали средний палец после обгона.