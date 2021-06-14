Шотландия – Чехия: видео суперголов и лучшие моменты матча Евро в группе D

Первая игра понедельника в финальном части чемпионата Европы стартовала в Глазго в 16:00, где на поле вышли конкуренты Англии и Хорватии

Патрик Шик, Чехия - Шотландия / Фото: Reuters

Сегодня на Евро-2020 запланировано три поединка. На нашем сайте ведется онлайн-трансляция Шотландия – Чехия. Соперники по группе D вышли на поле стадиона "Хэмпден парк" в Глазго в 16:00.

В столице Шотландии игра сперва выглядела примерно равной, но со временем установилось господство гостей. Счет на 42-й минуте открыл Патрик Шик. Форвард немецкого Байера из Леверкузена удачно откликнулся на прострел с фланга Владимира Цоуфала из Вест Хэма и забил головой впритирку со штангой.

Шотландия – Чехия / Фото: Reuters

Смотрите лучшие моменты первого тайма.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ЧЕХИИ

В начале второго тайма Джек Хендри пробил в перекладину. Но, как известно, если не забиваешь ты, то забивают тебе. На 52-й минуте Шик оформил дубль. Чехи перехватили мяч в районе центральной линии, а нападающий увидел, что вратарь далеко вышел из ворот. Патрик не стал долго думать и направил мяч точно в цель с центра поля – 2:0. Дэвид Маршалл не успел вернуться на линию.

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Почти весь второй тайм шотландцы пытались пробить Томаша Вацлика, но голкипер Севильи вместе с партнерами уверенно удерживали комфортный счет. Четыре компенсированные минуты не помогли хозяевам забить хотя бы мяч престижа.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ШОТЛАНДИИ

Интересно, что 25-летний Шик в 2017 году едва не перешел в Ювентус, но у него выявили проблемы с сердцем. Тем не менее, он играл в Сампдории, Роме, Лейпциге, а в прошлом году заключил 5-летний контракт с Байером.

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Также в этом квартете выступают сборные Англии и Хорватии: их дуэль завершилась скромной победой родоначальников футбола.