Шотландия – Чехия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

В поединке группы D, который состоится 14 июня в Глазго, комментатор Кирилл Круторогов склоняется к ничьей либо минимальной победе одного из соперников

Сборная Чехии по футболу / Фото: Reuters

В понедельник, 14 июня, в Глазго состоится матч стартового тура группы D чемпионата Европы Шотландия – Чехия. Начало – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Шотландия – Чехия доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на игру от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Шотландия – Чехия: где и во сколько смотреть матч Евро-2020

ШОТЛАНДИЯ – ЧЕХИЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Две команды, которые могут стать "темными лошадками" турнира. Чехи не пропустили ни одного Евро с 1996 года. И стабильно чередуют выходы в плей-офф с невыходами из группы. Пять лет назад не вышли… Шотландцы примут участие в этом турнире в третий раз и впервые за 15 лет. Групповой раунд они не преодолевали, в своих стартовых матчах ранее никогда не забивали.

Эти команды дважды встречались осенью 2020-го в рамках Лиги наций, и оба раза победили британцы. Хотя в целом между ними паритет – по четыре победы и одна ничья. В составе шотландцев выделяем капитана Энди Робертсона из Ливерпуля, Скотта Мактоминея из МЮ и Джона Макгина из Астон Виллы. У чехов, конечно, стоит внимания хавбек Вест Хэма Томаш Соучек, форвард Байера Патрик Шик и защитник Хоффенхайма Павел Кадержабек. Хотя, однозначно, у обеих команд ровные и интересные составы и свои козыри у каждой.

Пока что сложно себе представить, чего смогут достичь эти команды на Евро. Они максимально непредсказуемы. В их стартовом матче жду ТМ 2,5, склоняюсь к ничьей 1:1 или 0:0, но допускаю и победу любой из них с одним забитым голом. Кстати, в пользу шотландцев может оказаться домашний стадион в Глазго, где и пройдет поединок.

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Сборная Чехии перед игрой. Фото – Reuters

Тем временем букмекеры FAVBET считают небольшими фаворитами встречи шотландцев. Коэффициент на их победу – 2.72, на успех Чехии – 3.05, на ничью – 3.00.

Напомним, что вчера в этой группе Англия обыграла Хорватию.