Шотландия – Чехия: где и во сколько смотреть матч Евро-2020

Поединок команд группы D пройдет в Глазго, за противостоянием шотландских и чешских футболистов можно следить как по ТВ, так и в интернете

Чехи приехали в гости к шотландцам. Фото twitter.com/ceskarepre_cz

Сегодня в 16:00 по киевскому времени в Глазго начнется матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Шотландии и Чехии. Эти команды выступают в группе D.

Где смотреть матч Шотландия – Чехия:

Футбол 1, live

Футбол 2, live

Мультимедийная текстовая трансляция

Трансляция на интернет-платформе oll.tv

Напомним, что в этой группе один поединок уже завершился. Сборная Англии на "Уэмбли" минимально обыграла Хорватию. Смотрите, как это было:

Кстати, на нашем сайте проходит конкурс Мисс Евро! Вы можете поддержать представительниц Шотландии и Чехии, проголосовав за них.

Мисс сборной Шотландии: Крейг Гордон бросил жену ради телеведущей

Мисс сборной Чехии: любитель выпить Матею запал на фанатку суши