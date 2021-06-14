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Шотландия – Чехия: где и во сколько смотреть матч Евро-2020

14 июня, 13:39

Любомир Луканюк

Поединок команд группы D пройдет в Глазго, за противостоянием шотландских и чешских футболистов можно следить как по ТВ, так и в интернете

Чехи приехали в гости к шотландцам. Фото twitter.com/ceskarepre_cz

Сегодня в 16:00 по киевскому времени в Глазго начнется матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Шотландии и Чехии. Эти команды выступают в группе D.

Где смотреть матч Шотландия – Чехия:

Напомним, что в этой группе один поединок уже завершился. Сборная Англии на "Уэмбли" минимально обыграла Хорватию. Смотрите, как это было:

Кстати, на нашем сайте проходит конкурс Мисс Евро! Вы можете поддержать представительниц Шотландии и Чехии, проголосовав за них.

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