Евро-2020
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Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
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Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
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Мисс сборной Чехии: любитель выпить Матею запал на любительницу суши

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июня, 16:14
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Участница конкурса "Мисс Чехия"-2018 Лиана Василишнова одна из самых востребованных моделей в стране
Лиана Василишнова - девушки Алеша Матею
Лиана Василишнова - девушки Алеша Матею

"Это чудо, что он никого не убил", – пестрели заголовками чешские СМИ в ноябре 2018 года. Алеш Матею на скорости 250 км/ч влетел в заправку. В крови – 1,5 промилле алкоголя.

Футболист только перебрался в Италию, его из Брайтона взяла в аренду Брешиа. Все обошлось штрафом и лишением прав. А сам Алеш взялся за ум и стал основным игроком клуба.

В прошлом сезоне Брешиа была середняком в Серии В, а Матею получил первый вызов в сборную.

Взяться за ум футболиста заставила его девушка Лиана Василишнова. Девушка работает моделью и на ее Instagram подписано почти в 40 раз больше человек, чем на соцсети Алеша – 377 тысяч против 9200.

В 2018 году Лиана участвовала в конкурсе "Мисс Чехия", где попала в десятку лучших. А главной своей слабостью Василишнова называет суши. "Я б за них убила", – то ли шутит, то ли всерьез говорит девушка.

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