Мисс сборной Чехии: любитель выпить Матею запал на любительницу суши

"Это чудо, что он никого не убил", – пестрели заголовками чешские СМИ в ноябре 2018 года. Алеш Матею на скорости 250 км/ч влетел в заправку. В крови – 1,5 промилле алкоголя.
Футболист только перебрался в Италию, его из Брайтона взяла в аренду Брешиа. Все обошлось штрафом и лишением прав. А сам Алеш взялся за ум и стал основным игроком клуба.
В прошлом сезоне Брешиа была середняком в Серии В, а Матею получил первый вызов в сборную.
Взяться за ум футболиста заставила его девушка Лиана Василишнова. Девушка работает моделью и на ее Instagram подписано почти в 40 раз больше человек, чем на соцсети Алеша – 377 тысяч против 9200.
В 2018 году Лиана участвовала в конкурсе "Мисс Чехия", где попала в десятку лучших. А главной своей слабостью Василишнова называет суши. "Я б за них убила", – то ли шутит, то ли всерьез говорит девушка.
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