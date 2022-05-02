Шла пешком 12 километров: как украинская спортсменка покидала Киев после нападения России

Климюк показала, что скоро вся Украина будет свободна / Фото: Коллаж: Сегодня

Известная украинская легкоатлетка Екатерина Климюк рассказала, что война ее застала прямо в поезде. А потом спортсменке пришлось пешком уходить из Киева.

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"У меня был тренировочный сбор в Запорожье, а 24 февраля я должна быть по делам в Киеве. Я ехала поездом. В 5 утра меня разбудил муж, он мне позвонил по телефону и сказал: "Катя, в Киеве слышны взрывы. Началась война".

Я только очнулась, не могла ничего понять. Мне было очень страшно. Ушла умываться – и слышу, как у других пассажиров начинаются звонки, женщины начинают плакать. Тогда стало более-менее ясно, что ситуация серьезная. Я вышла на вокзале – раздается сирена. Слышала ее впервые в жизни. Не могла понять, что делать, куда прятаться?

В итоге получилось так, что я вышла из поезда и уехала в направлении выезда в Ровно. Папа должен был выехать и забрать меня. Но пробки были от станции метро Житомирская, так что я вынуждена была с 30-килограммовой сумкой 12 километров идти пешком", – рассказала Климюк в интервью XSport.

Отметим, что Екатерина Климюк – чемпионка Универсиады-2019 в эстафете 4 по 400 метров, а также участница Олимпийских игр-2020 в Токио.