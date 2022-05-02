3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Йшла пішки 12 кілометрів: як українська спортсменка покидала Київ після нападу Росії

Любомир Луканюк, Андрій Трофімов
2 травня, 21:52
Чемпіонка Універсіади в естафетному бігу Катерина Климюк розповіла, як їй довелося покидати столицю першого дня війни

Климюк показала, що скоро вся Україна буде вільна / Фото: Колаж: Сьогодні

Відома українська легкоатлетка Катерина Климюк розповіла, що її війна застала прямо в потягу. А потім спортсменці довелося пішки йти з Києва.

Читайте також: Більше не брати! Олімпійський чемпіон зробив гучну заяву

Реклама

"У мене був тренувальний збір у Запоріжжі, а 24 лютого я мала бути у справах у Києві. Я їхала потягом. О 5 ранку мене розбудив чоловік, він мені зателефонував і сказав: "Катя, у Києві чути вибухи. Почалася війна".

Я тільки прокинулася, не могла нічого зрозуміти. Мені було дуже страшно. Пішла вмиватися – і чую, як у інших пасажирів чути дзвінки, жінки починають плакати. Тоді стало більш-менш зрозумілим, що ситуація серйозна.

Я вийшла на вокзалі – лунає сирена. Почула її вперше у житті. Не могла зрозуміти, що робити, куди ховатися?

У результаті вийшло так, що я вийшла з потяга та поїхала у напрямку виїзду до Рівного.

Тато мав виїхати і забрати мене. Але пробки були від станції метро Житомирська, тож я змушена була з 30-кілограмовою сумкою 12 кілометрів йти пішки", – розповіла Климюк в інтерв'ю XSport.

Зазначимо, що Катерина Климюк – чемпіонка Універсіади-2019 в естафеті 4 по 400 метрів, а також учасниця Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Реклама