Йшла пішки 12 кілометрів: як українська спортсменка покидала Київ після нападу Росії

Климюк показала, що скоро вся Україна буде вільна / Фото: Колаж: Сьогодні

Відома українська легкоатлетка Катерина Климюк розповіла, що її війна застала прямо в потягу. А потім спортсменці довелося пішки йти з Києва.

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"У мене був тренувальний збір у Запоріжжі, а 24 лютого я мала бути у справах у Києві. Я їхала потягом. О 5 ранку мене розбудив чоловік, він мені зателефонував і сказав: "Катя, у Києві чути вибухи. Почалася війна".

Я тільки прокинулася, не могла нічого зрозуміти. Мені було дуже страшно. Пішла вмиватися – і чую, як у інших пасажирів чути дзвінки, жінки починають плакати. Тоді стало більш-менш зрозумілим, що ситуація серйозна. Я вийшла на вокзалі – лунає сирена. Почула її вперше у житті. Не могла зрозуміти, що робити, куди ховатися?

У результаті вийшло так, що я вийшла з потяга та поїхала у напрямку виїзду до Рівного. Тато мав виїхати і забрати мене. Але пробки були від станції метро Житомирська, тож я змушена була з 30-кілограмовою сумкою 12 кілометрів йти пішки", – розповіла Климюк в інтерв'ю XSport.

Зазначимо, що Катерина Климюк – чемпіонка Універсіади-2019 в естафеті 4 по 400 метрів, а також учасниця Олімпійських ігор-2020 у Токіо.