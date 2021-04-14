Шикарный гол не спас Порту от вылета из Лиги чемпионов

Английский Челси продолжает борьбу за трофей Лиги чемпионов несмотря на поражение от португальского Порту. Четвертьфинальные поединки прошли на нейтральном поле – в Севилье.
Неделю назад Челси выиграл – 2:0. Вторничный поединок завершился победой Порту – 1:0. Автором единственного гола встречи стал Мехди Тареми, забивший мяч на 4 добавленной к основному времени минуте. Тареми просто шикарным ударом через себя отправил мяч в ворота.
Челси – Порту – 0:1
Гол: Тареми (90+4)
Статистика матча:
Напомним, что в другом четвертьфинале Пари Сен-Жермен прошел Баварию по сумме двух матчей. Хотя дома парижане и уступили.
В полуфинале Челси сыграет с победителем пары Реал – Ливерпуль. Первый матч выиграли испанцы – 3:1.
Полуфиналы пройдут 24-25 апреля, 4-5 мая.
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