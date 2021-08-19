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Шикарный ассист Яремчука помог Бенфике одолеть Эйндховен. Ференцварош и Лудогорец уступают своим соперникам

Сергей Шаховец
19 августа, 00:10
Португальская Бенфика с помощью Романа Яремчука победила Эйндховен. Болгарский Лудогороец проиграл шведам, а венгерский Ференцварош в большинстве уступил Янг Бойз

Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images

В среду, 18 августа, прошли три матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Наш интерес был прикован к каждой игре, поскольку во всех играх выступали игроки сборной Украины.

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После феерического дебюта Романа Яремчука в португальской Бенфике, болельщики украинца ждали продолжения результативной серии нападающего сборной Украины.

В поединке Бенфики против ПСВ Эйндховена 25-летний нападающий вышел на поле с первых минут. На 10-й минуте Яремчук пасом вывел на ворота соперника Рафу Силву, который открыл счет в поединке. Португальцы до перерыва сумели еще раз расписаться в воротах голландцев, отличился Юлиан Вейгль. Во втором тайме ПСВ сумел сократить преимущество до минимума, итог встречи – 2:1, все решится в ответном поединке.

В другом матче дня, болгарский Лудогорец, с Игорем Пластуном в основе, проиграл шведскому Мальме 2:0.

А венгерский Ференцварош, с Игорем Харатиным и Александром Зубковым в основе, минимально проиграл швейцарскому Янг Бойз в результативном поединке – 2:3. Игрок сборной Украины Игорь Харатин заработал желтую карточку в первом тайме.

18 августа. Результаты матчей 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Бенфика – ПСВ Эйндховен – 2:1

Мальме – Лудогорец – 2:0

Янг Бойз – Ференцварош – 3:2

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