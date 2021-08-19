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Шикарний асист Яремчука допоміг Бенфіці здолати Ейндховен. Ференцварош і Лудогорец поступаються своїм суперникам

Сергій Шаховець
19 серпня, 00:10
Португальська Бенфіка за допомогою Романа Яремчука перемогла Ейндховен. Болгарський Лудогорець програв шведам, а угорський Ференцварош в більшості поступився Янг Бойз

Роман Яремчук вдало дебютував в Бенфіці / Фото: Getty Images

У середу, 18 серпня, пройшли три матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Наш інтерес був прикутий до кожної гри, оскільки у всіх іграх виступали гравці збірної України.

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Після феєричного дебюту Романа Яремчука в португальській Бенфіці, вболівальники українця чекали продовження результативної серії нападника збірної України.

У поєдинку Бенфіки проти ПСВ Ейндховена 25-річний нападник вийшов на поле з перших хвилин. На 10-й хвилині Яремчук пасом вивів на ворота суперника Рафу Сілву, який відкрив рахунок в поєдинку. Португальці до перерви зуміли ще раз розписатися у воротах голландців, відзначився Юліан Вейгль. У другому таймі ПСВ зумів скоротити перевагу до мінімуму, підсумок зустрічі – 2:1, все вирішиться в повторному поєдинку.

В іншому матчі дня, болгарський Лудогорець, з Ігорем Пластуном в основі, програв шведському Мальме 2:0.

А угорський Ференцварош, з Ігорем Харатіним і Олександром Зубковим в основі, мінімально програв швейцарському Янг Бойз в результативному поєдинку – 2:3. Гравець збірної України Ігор Харатін заробив жовту картку в першому таймі.

18 серпня. Результати матчів 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Бенфіка – ПСВ Ейндховен – 2:1

Мальме – Лудогорец – 2:0

Янг Бойз – Ференцварош – 3:2

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