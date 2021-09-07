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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Шикарная! Появились постельные фото Дарьи Белодед

Андрей Трофимов
7 сентября, 09:01
Бронзовая призерка Олимпиады в Токио предстала перед своими поклонниками в необычном образе

Эффектная дзюдоистка Дарья Белодед / Фото: Instagram

20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, накануне получившая от Виталия Кличко премию в 500 тысяч гривен за бронзовую медаль Токио-2020, побаловала фолловеров оригинальной фотосессией.

Киевлянка, которую многие считают главным секс-символом украинского спорта, позировала фотографу в постели – правда, при этом будучи одетой в черное платье со шлейфом и сверкая перед камерой золотистыми шпильками.

Эффектными кадрами Белодед поделилась в сториз своего Instagram.

Кроме того, Дарья похвасталась сережками-висюльками.

Напомним, Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.

"До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.

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