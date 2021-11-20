20 ноября 19:30
Ливерпуль 4
Арсенал 0
20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер 2
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 3
Александрия 1
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Шеву бросает легенда Дженоа

Олег Люлька
20 ноября, 21:10
Нападающий Горан Пандев уйдет не только из команды Андрея Шевченко, но и из футбола

Шевченко и Пандев / Фото: Getty Images

38-летний форвард сборной Северной Македонии и итальянского клуба Дженоа Горан Пандев, забивший 101 гол в 484 матчах Серии А, завершит карьеру летом следующего года.

Об этом Пандев заявил в комментарии Corriere dello Sport.

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"Я закончу в июне, – сказал Пандев. – Но для начала мы с Дженоа сохраним прописку в Серии А. Я не могу уйти, не выполнив нашу миссию".

Андрей Шевченко и Горан Пандев / Фото: genoacfc.it

Ранее Андрей Шевченко заявил, что если Дженоа не вылетит из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов.

Илья Забарный против Горана Пандева / Фото: Reuters

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Напомним, на Евро-2020 Горан Пандев был соперником Андрея Шевченко – возглавляемая последним сборная Украины обыграла Северную Македонию 2:1. При этом Пандев забил украинцам, но его гол был отменен из-за офсайда.

"Назначение Шевченко – важный сигнал от амбициозных владельцев Дженоа. На что-то лучшее нельзя было даже надеяться", – говорит сейчас Пандев.