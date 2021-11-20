20 листопада 19:30
Ліверпуль 4
Арсенал 0
20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 3
Олександрія 1
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шеву кидає легенда Дженоа

Олег Люлька
20 листопада, 21:10
Нападник Горан Пандєв піде не лише з команди Андрія Шевченка, а й з футболу

Шевченко і Пандєв / Фото: Getty Images

38-річний форвард збірної Північної Македонії та італійського клубу Дженоа Горан Пандєв, який забив 101 гол у 484 матчах Серії А, завершить кар'єру влітку наступного року.

Про це Пандєв заявив у коментарі Corriere dello Sport.

Реклама

"Я закінчу у червні, – сказав Пандєв. – Але спочатку ми з Дженоа збережемо прописку в Серії А. Я не можу піти, не виконавши нашої місії".

Андрій Шевченко та Горан Пандєв / Фото: genoacfc.it

Раніше Андрій Шевченко заявив, що якщо Дженоа не вилетить із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як перемога у Лізі чемпіонів.

Ілля Забарний проти Горана Пандєва / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, на Євро-2020 Горан Пандєв був суперником Андрія Шевченка – очолювана останнім збірна України обіграла Північну Македонію 2:1. При цьому Пандєв забив українцям, але його гол скасовали через офсайд.

"Призначення Шевченка – важливий сигнал від амбітних власників Дженоа. На щось краще годі було сподіватися", – каже нині Пандєв.