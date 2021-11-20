Шеву кидає легенда Дженоа

Шевченко і Пандєв / Фото: Getty Images
38-річний форвард збірної Північної Македонії та італійського клубу Дженоа Горан Пандєв, який забив 101 гол у 484 матчах Серії А, завершить кар'єру влітку наступного року.
Про це Пандєв заявив у коментарі Corriere dello Sport.
"Я закінчу у червні, – сказав Пандєв. – Але спочатку ми з Дженоа збережемо прописку в Серії А. Я не можу піти, не виконавши нашої місії".
Раніше Андрій Шевченко заявив, що якщо Дженоа не вилетить із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як перемога у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, на Євро-2020 Горан Пандєв був суперником Андрія Шевченка – очолювана останнім збірна України обіграла Північну Македонію 2:1. При цьому Пандєв забив українцям, але його гол скасовали через офсайд.
"Призначення Шевченка – важливий сигнал від амбітних власників Дженоа. На щось краще годі було сподіватися", – каже нині Пандєв.