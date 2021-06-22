Когда Шеве нужно подать в отставку – бывший форвард сборной Украины дал совет тренеру

Экс-"горняк" Алексей Белик считает, что нужно еще подождать результатов матчей вторника и среды. Вдруг украинцам удастся сыграть в 1/8 финала

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Неудачное выступление нашей сборной в понедельник против Австрии привело к разговорам о возможном уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера. Например, такую идею поддерживает эксперт Алексей Белик – но в том случае, если "сине-желтые" больше на Евро не сыграют.

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Своими мыслями Белик поделился с сайтом "Трибуна". Выделим главное.

В физической ли форме проблема:

"Андрей Шевченко после матча сказал, что мы не готовы физически. Мне кажется, что это анализ первых 2-3 минут. Мы же понимаем, в каком состоянии он был после поражения. Проблема лежит не в плоскости физического состояния. В первом тайме мы могли получить 2-3 мяча. Сами игроки сборной Украины отмечали, что первый тайм получился провальным. И вратарь Австрии говорил, что в первой половине его команда спокойно могла забить четыре. Все говорят, что второй тайм был лучше. Это же не вопрос физической формы".

В чем дело:

"Вопрос лежит в нашей ментальности. Что 20 лет назад, что 10, что сейчас у нас есть проблемы, когда результат очень сильно висит над нами. Мы не можем справиться с этим давлением. В отличие от тех же австрийцев, которые не выше нас уровнем, но в таких вещах они намного увереннее и спокойнее себя чувствуют".

Об отставке наставника:

"Я бы дождался, выйдем ли мы в плей-офф или нет, и тогда станет ясно, нужно ли поднимать вопрос об отставке Шевченко. Мы же не знаем: если пройдем дальше, то, может, сборная выиграет чемпионат Европы. Я понимаю, мы реалисты, при такой игре сложно на такое рассчитывать. Но все-таки мы можем попасть на условную Швецию и показать хороший результат. Если мы узнаем, что не вышли в 1/8 финала, то я бы на месте Шевченко точно подал в отставку. А какое решение примет он – вопрос к нему".

Тем временем Малиновский разочарован собой на Евро-2020, но надеется все исправить.

Смотрите, как Украина проиграла Австрии: