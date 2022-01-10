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Шеве нашли замену в Дженоа

Андрей Трофимов
10 января, 08:12
В сменщики украинцу, проработавшему лишь три месяца у руля Дженоа, прочат Давиде Баллардини

Шевченко и Баллардини / Фото: Getty Images, Reuters

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко может покинуть свою должность после воскресного поражения от Специи 0:1.

Об этом сообщает ресурс Теlenord.it.

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По информации источника, руководство "грифонов" рассматривает возможность отставки украинца.

Претендентом на пост главного тренера Дженоа называется Давиде Баллардини, которого сам же Шевченко заменил на этой должности в ноябре.

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Также не исключается возможность приглашения Роландо Марана, который работал у руля Дженоа в 2020 году, или другого специалиста.

У Шевченко 10 матчей во главе Дженоа – 6 поражений, 3 ничьих и 1 победа, добытая в Кубке Италии.

В чемпионате же Италии Дженоа при Шевченко прописалась в зоне вылета, занимая предпоследнее место.

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Смягчающее обстоятельство для Андрея – его не было на игре со Специей, так как он второй раз за две недели заразился коронавирусом.

Ранее, комментируя возможную отставку Шевченко, президент Дженоа Альберто Зангрилло заявил: "Когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача".

Но при этом Зангрилло добавил: "Все мы понимаем, что так продолжаться не может".