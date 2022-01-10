Шеве нашли замену в Дженоа

Шевченко и Баллардини / Фото: Getty Images, Reuters

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко может покинуть свою должность после воскресного поражения от Специи 0:1.

Об этом сообщает ресурс Теlenord.it.

Реклама

По информации источника, руководство "грифонов" рассматривает возможность отставки украинца.

Претендентом на пост главного тренера Дженоа называется Давиде Баллардини, которого сам же Шевченко заменил на этой должности в ноябре.

Реклама

Также не исключается возможность приглашения Роландо Марана, который работал у руля Дженоа в 2020 году, или другого специалиста.

У Шевченко 10 матчей во главе Дженоа – 6 поражений, 3 ничьих и 1 победа, добытая в Кубке Италии.

В чемпионате же Италии Дженоа при Шевченко прописалась в зоне вылета, занимая предпоследнее место.

Реклама

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Смягчающее обстоятельство для Андрея – его не было на игре со Специей, так как он второй раз за две недели заразился коронавирусом.

Ранее, комментируя возможную отставку Шевченко, президент Дженоа Альберто Зангрилло заявил: "Когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача".

Но при этом Зангрилло добавил: "Все мы понимаем, что так продолжаться не может".