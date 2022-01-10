Шеве нашли замену в Дженоа

Шевченко и Баллардини / Фото: Getty Images, Reuters
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко может покинуть свою должность после воскресного поражения от Специи 0:1.
Об этом сообщает ресурс Теlenord.it.
По информации источника, руководство "грифонов" рассматривает возможность отставки украинца.
Претендентом на пост главного тренера Дженоа называется Давиде Баллардини, которого сам же Шевченко заменил на этой должности в ноябре.
Также не исключается возможность приглашения Роландо Марана, который работал у руля Дженоа в 2020 году, или другого специалиста.
У Шевченко 10 матчей во главе Дженоа – 6 поражений, 3 ничьих и 1 победа, добытая в Кубке Италии.
В чемпионате же Италии Дженоа при Шевченко прописалась в зоне вылета, занимая предпоследнее место.
Смягчающее обстоятельство для Андрея – его не было на игре со Специей, так как он второй раз за две недели заразился коронавирусом.
Ранее, комментируя возможную отставку Шевченко, президент Дженоа Альберто Зангрилло заявил: "Когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача".
Но при этом Зангрилло добавил: "Все мы понимаем, что так продолжаться не может".