Шевченко завис во время пресc-конференции перед матчем Украина – Англия и сказал нечто непереводимое

Главный тренер нашей сборной отвечал на итальянском на вопрос, который никто не перевел, а картинка во время прямого эфира постоянно "тормозила"

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сегодня вечером "сине-желтые" провели обязательную пресс-конференцию накануне субботнего четвертьфинала Евро-2020. Участие в общении с журналистами приняли Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Вышла эта процедура довольно необычной.

Напомним, сборной Украины на Евро советуют говорить на украинском.

Прямую трансляцию организовали на YouTube-канале УАФ. К сожалению, она постоянно "зависала", что вызвало недовольство десятков фанатов. Стало ясно, что завтра Александр Зубков, который практически восстановился, все же не сыграет. Главный тренер сборной Украины отдал должное сопернику, но сдаваться не собирается:

"Сборная Англии – одна из самых лучших и сбалансированных команд турнира. В ее составе – великолепные исполнители. Хочу отметить тренера – Гарета Саутгейта, который собрал действительно отличный коллектив. Англия переживает один из самых лучших футбольных моментов в истории. Мы понимаем, с какой командой играем, но у нас есть и свои сильные стороны. Мы уже показали характер на Евро. У нас есть определенные принципы игры, от которых мы не собираемся отходить и завтра. Хотя нас ждет тяжелый матч".

Шева надеется на поддержку на "Стадио Олимпико", хотя думает, что и англичане заслужили на теплые слова болельщиков. Интересно, что один из вопросов Андрею Николаевичу задали на итальянском, однако он не посчитал нужным его переводить, а никто не подсказал, что можно было бы озвучить его для наших поклонников футбола.

Тем временем британское посольство поддержало Украину: "Сыграть в Донецке – и в отпуск в Крым".

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