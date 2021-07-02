Сыграть в Донецке и в отпуск в Крым: британское посольство поддержало Украину

Посольство Великобритании в Украине высказало поддержку нашей стране в борьбе с оккупантами накануне поединка 1/4 финала Евро-2020 между Англией и Украиной в Риме. Также они вспомнили памятный поединок между командами девятилетней давности.

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"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.

Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украины Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.

Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития", – говорится в Twitter посольства.