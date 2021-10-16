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Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
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Шевченко в образе девушки Бонда. Таких фото вы еще не видели

Андрей Трофимов
16 октября, 09:56
Звезда смешанных единоборств Валентина Шевченко фанатеет от фильмов про Джеймса Бонда и даже снялась в образе подружки киногероя

Валентина Шевченко - чемпионка и подружка Бонда

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко опубликовала новый пост в Instagram. Спортсменка предстала в образе девушки Джеймса Бонда.

"Смотрите "Не время умирать", – подписала снимок чемпионка.

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Кстати, ранее Валентина призналась, что ее вдохновляет этот киногерой.

"Я не шпионка. Но Джеймс Бонд многое умел. Хорошо водил машины, самолеты и яхты. Он все умел, стрелял с обеих рук. Меня вдохновляет такой пример. Хочу быть таким человеком, больше узнавать учиться. Так и стараюсь жить", – говорила Шевченко.

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Надо сказать, что прозвище Валентины Шевченко – Пуля. Не только за молниеносные удары в октагоне. Шевченко еще увлекается стрельбой.

Напомним, что свой последний поединок Валентина Шевченко провела в сентябре. Она нокаутировала Лорен Мерфи и защитила чемпионское звание.

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