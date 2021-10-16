15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Шевченко в образі дівчини Бонда. Таких фото ви ще не бачили

Андрій Трофімов
16 жовтня, 09:56
Зірка змішаних єдиноборств Валентина Шевченко фанатіє від фільмів про Джеймса Бонда і навіть знялася в образі подружки кіногероя

Валентина Шевченко - чемпіонка і подруга Бонда

Чемпіонка UFC в найлегшій вазі Валентина Шевченко опублікувала новий пост в Instagram. Спортсменка постала в образі дівчини Джеймса Бонда.

"Дивіться "Не час помирати", – підписала знімок чемпіонка.

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До речі, раніше Валентина зізналася, що її надихає цей кіногерой.

"Я не шпигунка. Але Джеймс Бонд багато вмів. Добре водив машини, літаки і яхти. Він усе вмів, стріляв з обох рук. Мене надихає такий приклад. Хочу бути такою людиною, більше дізнаватися вчитися. Так і намагаюся жити", – говорила Шевченко.

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Треба сказати, що прізвисько Валентини Шевченко – Куля. Не тільки за блискавичні удари в октагоні. Шевченко ще захоплюється стрільбою.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Валентина Шевченко провела у вересні. Вона нокаутувала Лорен Мерфі і захистила чемпіонське звання.

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