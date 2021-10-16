Шевченко в образі дівчини Бонда. Таких фото ви ще не бачили

Валентина Шевченко - чемпіонка і подруга Бонда

Чемпіонка UFC в найлегшій вазі Валентина Шевченко опублікувала новий пост в Instagram. Спортсменка постала в образі дівчини Джеймса Бонда.

"Дивіться "Не час помирати", – підписала знімок чемпіонка.

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До речі, раніше Валентина зізналася, що її надихає цей кіногерой.

"Я не шпигунка. Але Джеймс Бонд багато вмів. Добре водив машини, літаки і яхти. Він усе вмів, стріляв з обох рук. Мене надихає такий приклад. Хочу бути такою людиною, більше дізнаватися вчитися. Так і намагаюся жити", – говорила Шевченко.

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Треба сказати, що прізвисько Валентини Шевченко – Куля. Не тільки за блискавичні удари в октагоні. Шевченко ще захоплюється стрільбою.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Валентина Шевченко провела у вересні. Вона нокаутувала Лорен Мерфі і захистила чемпіонське звання.