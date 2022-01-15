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"Шевченко сам себя подставил". Сабо обвинил своего воспитанника в провале в Серии А

Сергей Шаховец
15 января, 15:58
Экс-наставник сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо отговорил бы Шевченко от назначения в Дженоа, если бы тот обратился за советом

Шевченко ничего не мог сделать с таким побором игроков / Фото: Getty Images

Все дело в том, что "грифоны" не обладали качественным подбором игроков, а место в турнирной таблице не давало право на ошибку. Андрей Шевченко рассчитывал, что зимой ему купят игроков и команда заиграет, но чуда не произошло, считает Йожеф Сабо.

И как результат – руководство Дженоа уволило Шевченко с поста главного тренера команды.

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"Шевченко – мой воспитанник, и я за него болел. Я не говорил с ним и не знаю, почему он пошел в Дженоа.

Было же видно, что команда на последних местах, нет футболистов. Когда нет игроков, тренер ничего не может сделать. Видимо, он думал, что потянет, а игроков ему купят. Отставка ожидалась, потому что команда не выигрывала.

Раз команда не выигрывает, к нему как к тренеру есть претензии. Раз команда не выигрывает, виноват тренерский штаб. Но он сам пошел на это и понимал, что у него нет футболистов. Это же чемпионат Италии, а не чемпионат Украины – там команды приличные", – сказал Сабо в интервью ТАСС.

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьи и одну победу.

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По данным итальянских инсайдеров, спасать команду от вылета в Серию В будет немецкий специалист Бруно Лаббадиа.

Шеву в Дженоа заменит прославленный немецкий бомбардир / Фото: Коллаж: Сегодня