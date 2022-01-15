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"Шевченко сам себе підставив". Сабо звинуватив свого вихованця у провалі в Серії А

Сергій Шаховець
15 січня, 15:58
Екс-наставник збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо відмовив би Шевченка від призначення в Дженоа, якби той звернувся за порадою

Шевченко нічого не міг вдіяти з таким побором гравців / Фото: Getty Images

Вся річ у тім, що "грифони" не мали якісного підбору гравців, а місце в турнірній таблиці не давало право на помилку. Андрій Шевченко розраховував, що взимку йому куплять гравців та команда заграє, але дива не сталося, вважає Йожеф Сабо.

І як результат – керівництво Дженоа звільнило Шевченка з посади головного тренера команди.

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"Шевченко – мій вихованець, і я за нього вболівав. Я не говорив з ним і не знаю, чому він пішов у Дженоа.

Було ж видно, що команда на останніх місцях не має футболістів. Коли немає гравців, тренер нічого не може вдіяти. Мабуть, він думав, що потягне, а гравців куплять. Відставка очікувалася, бо команда не вигравала.

Якщо команда не виграє, до нього як до тренера є претензії. Якщо команда не виграє, винний тренерський штаб. Але він сам пішов на це і розумів, що він не має футболістів. Це ж чемпіонат Італії, а не чемпіонат України – там команди пристойні", – сказав Сабо в інтерв'ю ТАРС.

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одну перемогу.

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За даними італійських інсайдерів, рятувати команду від вильоту до Серії В буде німецький фахівець Бруно Лаббадіа.

Шеву в Дженоа замінить уславлений німецький бомбардир / Фото: Колаж: Сьогодні