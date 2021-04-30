Шевченко позвал и Буяльского: расширенный состав сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер национальной команды назвал список из 35 человек, которые будут готовиться к чемпионату Европы по футболу-2020 этим летом. Есть и трое дебютантов

Андрей Шевченко разговаривает с Малиновским и Зинченко / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов на сбор, по итогам которого определится состав "сине-желтых" для участия в финальном турнире Евро-2020. В список наставника попали 35 исполнителей. Ранее мы писали, что Зинченко и Лунина в сборной Украины будут ждать долго.

Большинство претендентов на поездку на Евро-2020 – игроки украинских клубов, а также два легионера, Александр Зубков из венгерского Ференцвароша и Евгений Макаренко из бельгийского Кортрейка, – приедут в расположение сборной 15 мая. В этот день команда начнет подготовительный сбор в Харькове. Остальные восемь представителей иностранных клубов присоединяться к сборной после завершения клубных сезонов.

Сборная Украины / Фото: Reuters

Новых имен в расширенном списке три. Это полузащитники Богдан Леднев из киевского Динамо, Георгий Судаков из донецкого Шахтера и Артем Бондаренко из Мариуполя. Для игроков это первый вызов в сборную. Третий раз получил вызов защитник "горняков" Виктор Корниенко, который дважды травмировался накануне сборов. Пригласил Шевченко и полузащитника Динамо Виталия Буяльского.

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Расширенный состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия). Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).

Первый контрольный поединок на подготовительном сборе сборная Украины проведет 23 мая: товарищеская встреча с Бахрейном состоится в Харькове.

Мы также сообщали, что защитник сборной Украины разорвал связки и не поможет на Евро-2020.

Напомним, что Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Украина начнет 13 июня в Амстердаме матчем с Нидерландами.