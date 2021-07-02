Шевченко повторил празднование гола Зинченко (видео)

Вот она слава! Стиль, в котором футболист сборной Украины Александр Зинченко отметил взятие ворот Швеции в 1/8 финала Евро-2020, стал вирусным

Зинченко теперь копируют другие / Фото: Reuters

Празднование гола а-ля Зинченко в матче Украина – Швеция 2:1 в 1/8 финала Евро-2020 стало вирусным. Теперь вслед за Александром палец к губам прикладывают юные футболисты, мечтающие повторить его путь.

В частности, в Сети появилось видео, как мальчик Дмитрий Шевченко, выступающий в США за футбольный клуб Филадельфия, в том же стиле, что и Зинченко после паса Ярмоленко, хлестко бьет по мячу с отскока левой ногой, после чего "самолетиком" устремляется праздновать гол, прикладывая к губам указательный палец правой руки.

Напомним, сам Зинченко рассказывал, что такое празднование гола в матче со шведами имело особый подтекст.

"По первым трем матчам мы получили много критики. Своим празднованием я показал этим людям, что нужно держать свои рты на замке, потому что мы достойная команда. Команда, которая умеет справляться со своими задачами. Силен не тот, кто бьет, а тот, кто выдерживает удар. Это достижение войдет в историю. Я просто показал, что нужно верить в команду и поддерживать ее. Но на самом деле таких людей немного, большинство и так нас поддерживает. Мы чувствовали это на протяжении каждой игры на турнире. У нас вообще было ощущение, что мы играли каждый матч дома, большое спасибо за это нашим болельщикам", – отмечает Александр Зинченко

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Напомним, в 1/4 Евро-2020 Украина 3 июля сыграет в Риме с Англией, за которую выступают четыре одноклубника Зинченко по Манчестер Сити – Уокер, Стоунз, Фоден и Стерлинг.

Смотрите, как Зинченко забивал Швеции