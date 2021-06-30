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"Нужно держать рот на замке": Зинченко наехал на критиков сборной Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
30 июня, 11:03
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Александр Зинченко открыл счет в матче Украина – Швеция и приложил палец к губам, так футболист заставил умолкнуть критиков национальной команды
Зинченко празднует гол в ворота Швеции
Зинченко празднует гол в ворота Швеции / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Александр открыл счет в первом тайме и празднуя, приложил палец к губам.

"Неважно, за какую команду ты выступаешь, но если ты являешься ее частью, ты должен помогать ей, отдавая всего себя.

Что касается празднования гола, скажу, что по первым трем матчам мы получили много критики. Своим празднованием я показал этим людям, что нужно держать свои рты на замке, потому что мы достойная команда. Команда, которая умеет справляться со своими задачами. Силен не тот, кто бьет, а тот, кто выдерживает удар. Это достижение войдет в историю. Я просто показал, что нужно верить в команду и поддерживать ее. Но на самом деле таких людей немного, большинство и так нас поддерживает. Мы чувствовали это на протяжении каждой игры на турнире. У нас вообще было ощущение, что мы играли каждый матч дома, большое спасибо за это нашим болельщикам", – сказал Зинченко.

Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко подвинул обладателя "Золотого мяча": украинец на четвертом месте в рейтинге Евро-2020.

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