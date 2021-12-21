21 декабря 21:45 Видео
Дженоа 0
Аталанта 0
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
22 декабря 22:30
Атлетик --
Реал --
26 декабря 14:30
Ливерпуль --
Лидс --
26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Шевченко поставил подножку Малиновскому: Дженоа берет второе очко для украинца

Александр Трикиша
21 декабря, 23:45
Дженоа Андрея Шевченко разжился вторым очком под руководством украинского тренера. Аутсайдер Серии А сделал подножку Аталанте Руслана Малиновского

Дженоа сыграл вничью с Аталантой / Фото: REUTERS

Матч 19-го тура чемпионата Италии между Дженоа и Аталантой завершился нулевой ничьей. Мы проводили онлайн матча Дженоа – Аталанта с подробным описанием матча.

Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский появился на поле с первых минут, а на 65-й минуте был заменен на Иличича.

Реклама

Несмотря на заработанное очко, игра Дженоа снова не порадовала своих болельщиков. За весь матч команда Шевченко нанесла лишь один удар! Да и тот оказался неточным. К слову, у Аталанаты 17 ударов за матч, но лишь три – в створ ворот.

Впрочем, даже такому результату фанаты должны радоваться, ведь их любимая команда выстояла против четвертой команды текущего чемпионата Италии.

Реклама

Впереди у Дженоа и Андрея Шевченко пауза до 6 января. Будет время передохнуть и поправить свою игру. Возможно, в поединке против Сассуоло мы увидим совсем другую команду.

Напомним, ранее тренер "грифонов" Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба. Украинец не сумел добиться победы ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе Дженоа – в этих поединках были зафиксированы пять поражений и одна ничья.