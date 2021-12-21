Шевченко поставив підніжку Маліновському: Дженоа бере друге очко для українця

Дженоа зіграв унічию з Аталантою / Фото: REUTERS

Матч 19-го туру чемпіонату Італії між Дженоа та Аталантою завершився нульовою нічиєю. Ми проводили онлайн матчу Дженоа – Аталанта із докладним описом матчу.

Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський з'явився на полі з перших хвилин, а на 65-й хвилині його замінили на Іличича.

Реклама

Незважаючи на зароблене очко, гра Дженоа знову не порадувала своїх уболівальників. За весь матч команда Шевченка завдала лише одного удару! Та й той виявився неточним. До речі, у Аталанати 17 ударів за матч, але лише три – у ворота.

Втім, навіть такому результату фанати мають радіти, адже їхня улюблена команда вистояла проти четвертої команди поточного чемпіонату Італії.

Реклама

Попереду у Дженоа та Андрія Шевченка пауза до 6 січня. Буде час перепочити і поправити свою гру. Можливо, у поєдинку проти Сассуоло ми побачимо зовсім іншу команду.

Нагадаємо, раніше тренер "грифонів" Андрій Шевченко встановив антирекорд італійського клубу . Українець не зумів здобути перемогу в жодному з перших шести матчів Серії А на чолі Дженоа – у цих поєдинках було зафіксовано п'ять поразок та одну нічию.