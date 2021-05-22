Шевченко ослабил вожжи на тренировке сборной Украины перед Бахрейном – Шапаренко выдохнул

В четверг вечером в Харькове "сине-желтые" сыграют первый контрольный матч перед чемпионатом Европы. На нашем сайте стартовала Украина – Бахрейн: онлайн-трансляция. Сегодня подопечные Андрея Шевченко тренировались на стадионе "Солнечный" в количестве 23 человек.

Свое настроение сайту УАФ постарался передать полузащитник Николай Шапаренко:

"Готовимся к спаррингу, так что тренировки стали несколько легче. Сейчас акцент делается на тактических построениях с учетом того, что мы хотим продемонстрировать в игре с Бахрейном. Однако прицеливаемся уже и на матчи чемпионата Европы. Некоторые игроки еще не прибыли в лагерь сборной, но думаю, что они в курсе нашей работы.

На теоретических занятиях тренеры нам все покажут и расскажут, как победить команду Бахрейна. Будем реализовывать установки тренерского штаба. Выполним все нынешние задачи, а потом получим немного отдыха".