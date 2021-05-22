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Шевченко ослабил вожжи на тренировке сборной Украины перед Бахрейном – Шапаренко выдохнул

22 мая, 21:54

Андрей Фоменко

Наши футболисты провели много тренировок с акцентом на физическую выносливость, а с приближением Евро-2020 переходят к тактической подготовке

Денис Попов и Николай Шапаренко / Фото: УАФ

В четверг вечером в Харькове "сине-желтые" сыграют первый контрольный матч перед чемпионатом Европы. На нашем сайте стартовала Украина – Бахрейн: онлайн-трансляция. Сегодня подопечные Андрея Шевченко тренировались на стадионе "Солнечный" в количестве 23 человек.

Свое настроение сайту УАФ постарался передать полузащитник Николай Шапаренко:

"Готовимся к спаррингу, так что тренировки стали несколько легче. Сейчас акцент делается на тактических построениях с учетом того, что мы хотим продемонстрировать в игре с Бахрейном. Однако прицеливаемся уже и на матчи чемпионата Европы. Некоторые игроки еще не прибыли в лагерь сборной, но думаю, что они в курсе нашей работы.

На теоретических занятиях тренеры нам все покажут и расскажут, как победить команду Бахрейна. Будем реализовывать установки тренерского штаба. Выполним все нынешние задачи, а потом получим немного отдыха".

Напомним, что в июне наши еще проведут товарищеские встречи с Северной Ирландией и Кипром – в Днепре и в Харькове. Сегодня Шевченко выдал главные проблемы сборной и план перед товарняком с Бахрейном и позвал на стадион.

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