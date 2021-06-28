Шевченко ошарашил заявлением по матчу Швеция – Польша

Главный тренер сборной Украины даже не смотрел этот поединок – хотя там решалась судьба его команды на чемпионате Европы

Шевченко и сборная Швеции / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ошарашил заявлением по матчу группового раунда Евро-2020 Швеция – Польша 3:2, в котором решалась судьба нашей национальной команды на турнире.

На вопрос официального сайта УЕФА, не екнуло ли у Шевы сердце, когда поляк Роберт Левандовски сравнял счет в том поединке, Андрей Николаевич ответил: "Нет, я матч не смотрел".

Напомним, если бы поляки выиграли у шведов, Украина вылетела бы с турнира. А если бы на последних секундах Классон не принес Швеции победу над Польшей, Украина в 1/8 финала Евро играла бы не со шведами, а с Испанией.

Тем не менее, хотя Шева матч шведов с поляками и не смотрел, силу предстоящего соперника Украины по 1/8 финала представляет очень хорошо.

"Шведы – очень организованная команда. У них есть определенный стиль игры – они его постоянно придерживаются. Те вещи, которые они делают, они делают очень хорошо, особенно вертикальные передачи. У них два отличных нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства. Очень хорошо играет на втором этаже. Я с огромным уважением к ней отношусь", – говорит Шевченко

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Отметим, что победитель вторничного матча Украина – Швеция в 1/4 финала Евро встретится с победителем пары Англия – Германия.

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