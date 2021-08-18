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Шевченко: "Новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины!"

Сергей Шаховец
18 августа, 22:06
Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко пожелал успехов игрокам национальной команды, которой руководил пять лет

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко тепло попрощался с футболистами национальной команды.

Андрей Николаевич опубликовал пост в Instagram, в котором выразил благодарность каждому футболисту сборной Украины и пожелал побед команде уже с новым тренерским штабом.

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"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы! Это были незабываемые пять лет моей жизни!

Нас объединяла цель, и мы вместе к ней шли! Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду Вас поддерживать и болеть! Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины!", – написал в своем Instagram Андрей Шевченко.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины и вместо него сегодня и.о. главного тренера назначен Александр Петраков.

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