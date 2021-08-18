Спасибо, мистер! Зинченко поблагодарил Шевченко за работу

Игрок сборной Украины Александр Зинченко написал в соцсетях трогательный пост в адрес бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко

Андрей Шевченко и Александр Зинченко на тренировке / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко назвал Андрея Шевченко мистером и поблагодарил за совместную работу в национальной команде.

"С детства я даже мечтать не мог о встрече с вами лично и о том, что у меня будет возможность научиться футболу у вас. Большое спасибо, мистер, и всем вашим фантастическим сотрудникам за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны!" – написал Зинченко в Instagram.

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Напомним, что Андрей Шевченко покинул пост в сборной Украины и вместо него сегодня и.о. главного тренера назначен Александр Петраков.

Ранее Петраков работал много лет с юношескими и молодежными командами. В 2019 году под руководством Петракова молодежная сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира!

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У Петракова нет много времени на знакомство с командой. Уже 1 сентября на выезде украинцы сыграют против Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года. А 4 сентября в Киев приедут действующие чемпионы мира – сборная Франции.