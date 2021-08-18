19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець 1
Динамо 1
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шевченко: "Нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України!"

Сергій Шаховець
18 серпня, 22:06
Екснаставник збірної України Андрій Шевченко побажав успіхів гравцям національної команди, якою керував п'ять років

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко тепло попрощався з футболістами національної команди.

Андрій Миколайович опублікував пост в Instagram, в якому висловив вдячність кожному футболісту збірної України і побажав перемог команді вже з новим тренерським штабом.

Читайте також: Дякую, Містере! Зінченко подякував Шевченку за роботу

"Я хочу висловити величезну подяку кожному футболістові збірної України, з якими ми пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи! Це були незабутні 5 років мого життя!

Нас об'єднувала мета і ми разом до неї йшли! Дякую вам за підтримку! Я завжди і скрізь буду Вас підтримувати і вболівати! Я бажаю Вам усім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України!", – написав у своєму Instagram Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко покинув пост головного тренера збірної України і замість нього сьогодні в.о. головного тренера призначений Олександр Петраков.

Реклама