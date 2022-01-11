Шевченко не тренер: в Динамо призвали Андрея завершить карьеру

Андрей Шевченко и Николай Несенюк / Фото: Reuters, Facebook

Наставнику Дженоа Андрею Шевченко, которого вот-вот могут уволить за плохие результаты в итальянской Серии А, нужно завязать с тренерством и зарабатывать другой работой.

Такое заявление у себя в Facebook сделал глава департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк.

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"Возглавив итальянскую Дженоа, Андрей Шевченко довольно быстро доказал то, в чем никогда не сомневался никто из хоть немного соображающих в футболе. Он доказал, что не является футбольным тренером, – написал Несенюк. – После прихода украинца команда еще ни разу не победила в чемпионате, потерпев шесть поражений в девяти матчах и крепко закрепившись на предпоследнем месте в таблице"

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

"Собственно, не произошло ничего страшного. Андрею еще не поздно признать тот очевидный факт, что он не тренер, и продолжать зарабатывать деньги на своем всемирно известном имени уже в другом качестве. Так, как это сделали до него не менее великие игроки – Луиш Фигу, Рауль Гонсалес, Предраг Миятович. Шевченко всегда будут рады на больших футбольных собраниях, он и дальше может быть футбольным лицом Украины, даже не говоря на родном языке. Осталось немного – признать очевидное и завершить тренерскую карьеру", – советует Шеве функционер Динамо.

"При большом желании еще можно найти команду, чьи владельцы будут готовы выложить кучу миллионов за то, что возле скамейки будет прогуливаться не кто-нибудь, а сам Андрей Шевченко. Но это будет продолжаться недолго, потому что каждой команде наконец-то нужен результат. И вряд ли еще где-нибудь в мире найдется место, где поражения команды Шевченко будут объявлять победами, как это делали в Украине в течение пяти лет с 2016-го по 2021-й"

Шевченко довел сборную Украины до 1/4 финала Евро / Фото: Getty Images

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"Если отбросить имидж одного из лучших футболистов планеты, то тренера Шевченко ожидает судьба тренера Блохина, который уже седьмой год "ожидает предложений", – добавил Несенюк.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Андрей Шевченко останется тренером Дженоа как минимум до 13 января, когда "грифоны" сыграют в Кубке Италии с Миланом.

Если Шеву уволят, он тут же может возглавить сборную Польши, которой в марте предстоит плей-офф с Россией за выход на ЧМ-2022.

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При этом Шеве уже нашли замену в Дженоа. В сменщики Андрею прочат Давиде Баллардини, которого сам украинец сменил на этом посту в ноябре.