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Шевченко не тренер: у Динамо закликали Андрія завершити кар'єру

Андрій Трофімов
11 січня, 12:08
Голова департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк вважає, що коучу Дженоа Андрію Шевченку треба продовжувати заробляти гроші іншою діяльністю

Андрій Шевченко і Микола Несенюк / Фото: Reuters, Facebook

Наставнику Дженоа Андрію Шевченку, якого ось-ось можуть звільнити за невтішні результати в італійській Серії А, потрібно зав'язати з тренерством і заробляти іншою справою.

Таку заяву у себе в Facebook зробив голова департаменту Динамо із роботи зі ЗМІ Микола Несенюк.

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"Очоливши італійську Дженоа, Андрій Шевченко досить швидко довів те, у чому ніколи не сумнівався ніхто із тих, хто хоч трохи тямить у футболі. Він довів, що не є футбольним тренером, – написав Несенюк. – Після приходу українця команда ще жодного разу не перемогла у чемпіонаті, зазнавши шести поразок у дев'яти матчах і міцно закріпившись на передостанньому місці у таблиці"

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

"Власне, не сталося нічого страшного. Андрію ще не пізно визнати той очевидний факт, що він – не тренер, і продовжувати заробляти гроші на своєму всесвітньовідомому імені вже у іншій якості. Так, як це зробили до нього не менш великі гравці – Луїш Фігу, Рауль Гонсалес, Предраг Міятович. Шевченкові завжди будуть раді на великих футбольних зібраннях, він і надалі може бути футбольним обличчям України, навіть не говорячи рідною мовою. Залишилось небагато – визнати очевидне і тихо завершити тренерську кар'єру", – радить Шеві функціонер Динамо.

"За великого бажання ще можна знайти команду, чиї власники будуть готові викласти купу мільйонів за те, що біля лави запасних походжатиме не хто-небудь, а сам Андрій Шевченко. Але це триватиме недовго, бо кожній команді врешті потрібен результат. І навряд чи ще десь у світі знайдеться місце, де поразки команди Шевченка будуть оголошувати перемогами, як це робили в Україні впродовж п'яти років від 2016-го до 2021-го"

Шевченко довів збірну України до 1/4 фіналу Євро / Фото: Getty Images

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"Якщо відкинути імідж одного з найкращих футболістів планети, то тренера Шевченка чекає доля тренера Блохіна, який уже сьомий рік "очікує пропозицій", – додав Несенюк.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Андрій Шевченко залишиться тренером Дженоа щонайменше до 13 січня, коли "грифони" зіграють у Кубку Італії з Міланом.

Якщо Шеву звільнять, він відразу може очолити збірну Польщі, на яку в березні чекає плей-оф із Росією за вихід на ЧС-2022.

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При цьому Шеві вже знайшли заміну у Дженоа. У наступники Андрію пророкують Давіде Баллардіні, якого сам українець замінив на цій посаді у листопаді.

Шевченко і Баллардіні / Фото: Getty Images, Reuters