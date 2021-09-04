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Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
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Шевченко не пригласили в вип ложу? Экс-тренер сидит не рядом с топ-гостями

Андрей Трофимов
4 сентября, 23:33
Размолвка между бывшим тренером национальной команды и президентом УАФ: они не сидят вместе на стадионе

Шевченко сидит не в вип ложе "Олимпийского"

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его ассистент Андреа Малдера вживую смотрят матч против Франции на "Олимпийском".

Что интересно – они сидят не в вип ложе главной арены страны. В центральном секторе, но – на обычных местах.

В то же время в вип ложе вместе с президентом УАФ Андреем Павелко сидят бывшие тренеры сборной Украины Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

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Также в ложе нашлось место для президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки, а также коллеги Павелко – президента федерации футбола Франции Ноэля Ле Грэ.

Напомним, что с Шевченко и его тренерским штабом не продлили контракт. Вчера на специальной пресс-конференции бывший тренер рассказал, что он хотел продолжить работать с командой.

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