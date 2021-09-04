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18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Шевченко не запросили в віп ложу? Екс-тренер сидить не поруч з топ-гостями

Андрій Трофімов
4 вересня, 23:33
Сварка між колишнім тренером національної команди і президентом УАФ: вони не сидять разом на стадіоні

Шевченко сидить не у віп ложі "Олімпійського"

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко та його асистент Андреа Малдера наживо дивляться матч проти Франції на "Олімпійському".

Що цікаво – вони сидять не в віп ложі головної арени країни. У центральному секторі, але – на звичайних місцях.

У той же час у віп ложі разом з президентом УАФ Андрієм Павелко сидять колишні тренери збірної України Олег Блохін та Олексій Михайличенко.

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Також в ложі знайшлося місце для президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки, а також колеги Павелко – президента федерації футболу Франції Ноеля Ле Гре.

Нагадаємо, що з Шевченком і його тренерським штабом не продовжили контракт. Вчора на спеціальній прес-конференції колишній тренер розповів, що він хотів продовжити працювати з командою.

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