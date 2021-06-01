Шевченко назвал окончательный состав сборной Украины на Евро-2020

Тренерский штаб национальной команды отсеял пятерых игроков, присутствующих в расширенном списке. Больше всего не повезло Динамо – у них минус два представителя на Евро-2020

Сборная Украины сейчас на сборе в Харькове / Фото: УАФ

Андрей Шевченко назвал окончательный состав на Евро-2020. С тех футболистов, которые находятся в тренировочном лагере сборной Украины, в заявку не вошли Андрей Лунин (Реал, Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь) и Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: 2. Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все – Динамо), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – Шахтер).

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Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – Шахтер), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все – Динамо), 7. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), 8. Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), 14 Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), 17. Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), 18. Роман Безус (Гент, Бельгия), 20. Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгия), 19 Артем Беседин (Динамо), 26. Артем Довбик (Днепр-1).