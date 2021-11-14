Шева десятью словами отреагировал на первую победу в Дженоа

Андрей Шевченко начал в Дженоа с победы / Фото: Twitter

После дебютной для себя победы у руля Дженоа Андрей Шевченко обошелся без пространных комментариев. Его заявление вместило в себя 10 слов.

"Это был хороший тест по окончании положительной первой недели работы", – цитирует Андрея Шевченко официальный сайт Дженоа.

Андрей Шевченко. Фото – ФК Дженоа

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Обладателя "Золотого мяча"-2004 можно понять – радоваться особо нечему, ведь это было не более чем игровое знакомство с подопечными – тем более без многих лидеров, разъехавшихся по сборным.

То ли дело первый официальный матч Шевы у руля "грифонов" – 21 ноября Дженоа примет Рому, возглавляемую Жозе Моуринью. Вот там уже победа будет на вес золота!

Моуринью и Шевченко / Фото: Getty Images

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Ведь, напомним, в турнирной таблице Серии А Дженоа сейчас занимает 17-е место – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

Ранее мы писали, что астрологи прочат Шеве успех в Дженоа и развод с Кристен Пазик.