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Бешикташ 0
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Шахтер 0
Интер 0
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ПСЖ 2
Манчестер Сити 0
28 сентября 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
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Порту 1
Ливерпуль 5
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Милан 1
Атлетико 2
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Спортинг 0
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Шериф Вернидуба пошутил над Реалом после победы в Мадриде

Олег Люлька
29 сентября, 08:24
Команда из Тирасполя, возглавляемая украинским тренером, потроллила самый титулованный клуб мира, сенсационно одолев его на "Сантьяго Бернабеу"

Шериф украл корону у Реала / Фото: Reuters, Instagram

После выездной победы над Реалом 2:1, ставшей главной сенсацией нынешней Лиги чемпионов, Шериф позволил себе посмеяться над "Королевским клубом" еще и в соцсетях.

У себя в Instagram команда из Тирасполя опубликовала собственный логотип, к которому добавила корону – такую же, как на эмблеме мадридского Реала.

"NO COMMENTS", – написали при этом в Шерифе.

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Отметим, что после двух туров Лиги чемпионов Шериф, возглавляемый украинским тренером Юрием Вернидубом, неожиданно лидирует в группе D.

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Обыграв Шахтер (2:0) и Реал (2:1), команда из Тирасполя набрала шесть очков и стала реальным претендентом на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Третье-четвертое места в квартете делят Шахтер и Интер, накануне сыгравшие в Киеве вничью 0:0.

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