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Шахтар 0
Інтер 0
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ПСЖ 2
Манчестер Сіті 0
28 вересня 22:00
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Порту 1
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Мілан 1
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шериф Вернидуба пожартував над Реалом після перемоги в Мадриді

Олег Люлька
29 вересня, 08:24
Команда з Тирасполя, очолювана українським тренером, потролила найтитулованіший клуб світу, сенсаційно здолавши його на "Сантьяго Бернабеу"

Шериф поцупив корону у Реала / Фото: Reuters, Instagram

Після виїзної перемоги над Реалом 2:1, що стала головною сенсацією нинішньої Ліги чемпіонів, Шериф дозволив собі посміятися над "Королівським клубом" ще й у соцмережах.

У себе в Instagram команда з Тирасполя опублікувала власний логотип, до якого додала корону – таку ж, як на емблемі мадридського Реала.

"NO COMMENTS", – написали в Шерифі.

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Відзначимо, що після двох турів Ліги чемпіонів Шериф, очолюваний українським тренером Юрієм Вернидубом, несподівано лідирує в групі D.

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Обігравши Шахтар (2:0) і Реал (2:1), команда з Тирасполя набрала шість очок і стала реальним претендентом на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Третю-четверту сходинки в квартеті ділять Шахтар і Інтер, які напередодні зіграли в Києві внічию 0:0.

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