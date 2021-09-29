Шериф Вернидуба пожартував над Реалом після перемоги в Мадриді

Шериф поцупив корону у Реала / Фото: Reuters, Instagram
Після виїзної перемоги над Реалом 2:1, що стала головною сенсацією нинішньої Ліги чемпіонів, Шериф дозволив собі посміятися над "Королівським клубом" ще й у соцмережах.
У себе в Instagram команда з Тирасполя опублікувала власний логотип, до якого додала корону – таку ж, як на емблемі мадридського Реала.
"NO COMMENTS", – написали в Шерифі.
Відзначимо, що після двох турів Ліги чемпіонів Шериф, очолюваний українським тренером Юрієм Вернидубом, несподівано лідирує в групі D.
Обігравши Шахтар (2:0) і Реал (2:1), команда з Тирасполя набрала шість очок і стала реальним претендентом на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Третю-четверту сходинки в квартеті ділять Шахтар і Інтер, які напередодні зіграли в Києві внічию 0:0.
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