Шедевр Мораеса помог Шахтеру разгромить Мариуполь. Теперь слово за Динамо

Азовцы в очередной раз проводили домашний матч на выезде

В 21-м туре Премьер-лиги Шахтер встречался с Мариуполем в дерби Донецкой области. "Горняки", которые отставали от Динамо на 7 баллов в турнирной таблице, просто не имели права терять очки, и разгромили азовцев со счетом 3:0.

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Напомним, что эта встреча должна была состояться в Мариуполе, но из-за неготовности газона была перенесена в столицу Украины. Выездной матч Шахтер провел на "Олимпийском" и уже после первого тайма организовал себе преимущество в два гола. Счет на 34-й минуте открыл Жуниор Мораес, который получил мяч в нескольких метрах от штрафной, ворвался в нее и выстрелил в дальний угол.

Мораес забил 101-й гол в поединках за клубы Премьер-лиги. Для этого бразильцу с украинским паспортом понадобилось 183 матча. А всего через три минуты после удара Жуниора счету удвоил Манор Соломон, воспользовавшись передачей Додо.

Шахтер мог довести дело до разгрома уже на 58-й минуте, но Чоботенко стал героем эпизода, в последний момент прервал прострел Мораес на Тете. Бразилец уже был готов заносить мяч в ворота. Но третий гол Шахтер все-таки забил. На 78-й минуте Мораес реализовал пенальти, поставленный за фол Гальчука против Додо.

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После этого матча Шахтер сократил отставание от Динамо до 4 очков, но киевляне начнут свой поединок против Днепра-1 в 17:00.

Ранее мы сообщали, что чемпионат Украины ужимают. Премьер-лига в интересах сборной финиширует 9 мая. И большинство клубов поддержали это предложение.

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