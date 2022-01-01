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Щасливі люди! Усик похвастался своими хоромами (видео)

Андрей Трофимов
1 января, 20:32
Украинский обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе встретил Новый год в роскошном жилище – Александру аж петь захотелось

Усик на Новый год запел / Фото: Коллаж: Сегодня

Победа Усика над Джошуа стала главным событием прошлого года в Украине. Поэтому неудивительно, что наступление 2022-го боксер встретил в отличном расположении духа.

В Сети появилось видео, как Александр Усик в огромном жилище с декоративными растениями, множеством арок и винтажными люстрами радуется Новому году, кружась и напевая при этом песню Ольги Поляковой & DZIDZIO "Щасливі люди".

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Ранее мы писали, что Александр Усик, благодаря гонорару за победу над Энтони Джошуа возглавивший рейтинг миллионеров украинского спорта, встретил 2022-й с невероятной красоткой.

Супруга боксера Екатерина, укоротив волосы и одев сексуальное белое мини-платье, изменилась практически до неузнаваемости. Усик не мог отвести от нее глаз.

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