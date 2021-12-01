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11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
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Шансы увидеть супербой Усик – Фьюри повышаются: Боб Арум раскрыл планы Цыганского короля

Сергей Шаховец
1 декабря, 16:41
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри назвал количество поединков, которые проведет его подопечный в 2022 году

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Ранее Боб Арум заявил, что свой весенний бой Тайсон Фьюри проведет против Диллиана Уайта. Теперь же стали известны планы проведения поединков на 2022 год, согласно которым вторым соперником Цыганского короля может стать украинский боксер Александр Усик.

"Думаю, следующим соперником будет Диллиан Уайт.

Я бы хотел, да и сам Тайсон также не против того, чтобы выйти на ринг в конце февраля или марта и провести по крайней мере три боя в 2022 году.

Надеюсь, так все и будет. Фьюри готов драться с кем угодно. Я действительно верю, что он самый выдающийся тяжеловес в мире. Нет такого соперника, с кем он не хотел бы драться", – цитирует Арума talkSPORT.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

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Таким образом, Арум настаивает на том, чтобы британец сражался гораздо чаще в следующем году, и предупредил оставшихся соперников в супертяжелом весе, что он будет готов к любому из них.

Это означает, что следующими соперниками Фьюри, после Уайта, могут быть Энтони Джошуа и Александр Усик, в зависимости от исхода боя-реванша.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Напомним, что ближайший бой Александр Усик должен провести с Энтони Джошуа. На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток. Схватку планируют провести в марте – апреле следующего года.

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters