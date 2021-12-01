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Крест на бое Усик – Фьюри! Против Тайсона пошел собственный промоутер

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
1 декабря, 13:20
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Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум окончательно открестился от варианта с весенним боем против Александра Усика. Цыганский король будет в гневе
Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, долго уговаривал Энтони Джошуа отойти в сторонку и освободить Александра Усика для боя с Цыганским королем уже весной.

Но теперь Арум признал, что все его попытки провалились, тем самым окончательно поставив крест на варианте с боем Усик – Фьюри уже весной.

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Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

"У Джошуа есть право на реванш с Усиком. Но Энтони отойдет в сторону, только если ему гарантируют бой с победителем поединка Фьюри – Усик. А как ему можно это обещать, если Диллиан Уайт находится в статусе обязательного претендента?"

Фьюри, Усик и Джошуа
Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

"Поэтому никакого Усика... Думаю, следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать Уайт", – сказал Боб Арум в комментарии talkSPORT.

Вряд ли этот вариант порадует самого Фьюри, недавно заявившего: "Меня интересуют только два боя – с Энтони Джошуа и Александром Усиком".

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Если Тайсону не подберут желанного соперника, он грозится уйти от нынешних своих промоутеров и создать собственную промоутерскую компанию Gipsy King Promotions.

Смотрите, как Фьюри в октябре нокаутировал Уайлдера

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