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Реал --
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Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
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13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
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Лестер --
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Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
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ПСЖ --
Реал --
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Ливерпуль --
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Шанс на медаль: расписание украинцев на Олимпиаде 7 февраля

Андрей Трофимов
6 февраля, 22:08
Выходные не принесли Украине медали зимних Олимпийских игр в Пекине, но ситуация может измениться уже в понедельник

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В понедельник, 7 февраля, на Олимпиаде в Пекине, среди прочего, разыграют медали в биатлоне – а именно в индивидуальной гонке у женщин. Несмотря на коронавирус у Елены Билосюк и Дарьи Блашко, у нас там есть кому побороться за награды.

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Расписание украинцев на Олимпиаде 7 февраля

  • 03:30. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Женщины. 1-й заезд – Анастасия Шепиленко
  • 06:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Финал – Иван Ковбаснюк
  • 06:25. Скелетон. Мужчины, 1-й и 2-й тренировочные заезды – Владислав Гераскевич
  • 10:00. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 3-й и 4-й тренировочные заезды – Игорь Стахов / Андрей Лисецкий
  • 11:00. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины – Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко
  • 13:50. Санный спорт. Женщины. 1-я попытка – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая

Напомним, после стартовых дней Олимпиады в медальном зачете Игр лидирует Норвегия, у которой два золота и одна бронза.